Dilma dá mais um passeio de bicicleta pelo Alvorada

Atualizado às 12h56

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff voltou a pedalar em sua bicicleta na área externa do Palácio do Alvorada. O passeio desta sexta-feira, 5, começou por volta das 06h56 e durou até cerca de 07h20. Ela realizou um percurso de 5,2 quilômetros, nas proximidades da Vila Planalto, área residencial perto do Palácio. Sempre na companhia de seguranças e de um personal trainer, a presidente fez a atividade física matinal agasalhada e com os equipamentos de segurança. Um carro da segurança presidencial fez a escolta durante todo o trajeto.

Os passeios ciclísticos da presidente têm virado rotina. Nessa quinta, ela saiu para pedalar, mas consegui escapar de fotógrafos e cinegrafistas. Ela preferiu treinar em outro local, longe das imediações do Alvorada.

As pedaladas da presidente acabaram reforçando a "agenda positiva" que o governo quer emplacar depois do ajuste fiscal. Ela começou a fazer o exercício por recomendação da equipe que cuida de sua dieta, mas a ideia também é mostrar uma presidente menos sisuda – em meio à crise política e a notícias áridas na economia –, vestindo o figurino "gente como a gente".

A agenda de Dilma desta sexta-feira prevê reunião, às 10h, com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva. Às 16h, ela recebe o ministro da Fazenda, Joaquim Levy.