Dilma volta a negar que tenha pressionado Lina Vieira A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, voltou a negar que tenha se encontrado com a ex-secretária da Receita Federal Lina Vieira, para pressioná-la à encerrar uma investigação fiscal contra a família Sarney. "Afirmo que tive reuniões com ela (Lina Vieira), que não foram a que ela relatou", disse, no início da tarde, antes de encontro político realizado em Jales, no interior de São Paulo.