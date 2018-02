Dilma volta a endurecer discurso sobre espionagem A presidente Dilma Rousseff voltou nesta quarta-feira, 25, a adotar um tom duro sobre as denúncias de espionagem norte-americana no Brasil. "Nenhum governo pode transigir com os direitos civis e com a privacidade da sua população e tampouco pode negociar a sua soberania", afirmou a presidente em coletiva de imprensa, pouco antes de participar nesta quarta, de um encontro com investidores em Nova York. Nesta terça-feira, 24, ela havia feito um discurso forte contra a espionagem, na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).