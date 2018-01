Dilma volta a defender recursos do pré-sal para educação

A presidente reafirmou que no Brasil, atualmente, as lutas são para ampliar direitos conquistados nos últimos dez anos. "Na Europa por exemplo se luta por mais emprego e por direitos perdidos, tanto trabalhistas como previdenciários. Aqui nós lutamos para ampliar e fazer avançar conquistas que tivemos nos últimos dez anos", afirmou.

Para Dilma, depois de superar a pobreza, o desafio é garantir serviços de qualidade para a população. "O Brasil vai ter de avançar em passos rápidos", afirmou. "Por isso, quero pedir mais uma vez a atenção dos senhores para esse momento especial de aprovação dos recursos do pré-sal e do pós sal para a educação. Vieram para o bem essas manifestações no sentido de acelerar esse processo", disse a presidente, em referência à aprovação do projeto que destina royalties do petróleo para a educação.

Ela destacou ainda que desde 2002 houve uma mudança na política em relação ao ensino superior, com criação de universidades federais. "Nós voltamos a criar universidades federais, temos 63 hoje contra as 45 que existiam em 2002", afirmou. E ressaltou a importância de expandi-las para municípios do interior do País. "Cada vez mais municípios do interior do Brasil vão sediar um campus universitário e isso significará desenvolvimento, expansão e oportunidade para a população do município e do entorno do município", afirmou.