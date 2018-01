Dilma volta a defender assento para Brasil no CS da ONU A presidente Dilma Rousseff retomou hoje, na primeira visita de um chefe de governo ao Palácio do Planalto em seu mandato, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por um assento permanente no Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU). No discurso de recepção ao primeiro-ministro do Timor Leste, Xanana Gusmão, Dilma defendeu mudanças na estrutura da ONU. "Quero salientar o quanto o Brasil aprecia o reiterado apoio do Timor Leste ao pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho de Segurança", afirmou.