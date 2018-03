Dilma volta a andar de bicicleta pelo Alvorada

Após chamar a atenção por ter aparecido pedalando no fim de semana nos arredores do Palácio da Alvorada, sua residência oficial, a presidente Dilma Rousseff repetiu a prática nesta terça-feira, 2. Acompanhada por um segurança, Dilma andou de bicicleta no início da manhã.

A pessoas próximas, a presidente tem dito que adotou o exercício depois de começar a dieta Ravena, que exclui os carboidratos. O cardápio da petista prevê a ingestão diária de 800 a 1,2 mil calorias. Antes de pedalar, era comum ver Dilma caminhar pelo Alvorada.

A dieta começou após a campanha eleitoral e desde então a presidente perdeu 15 quilos.