Dilma volta a afirmar que não anistiará desmatamento Durante audiência com integrantes da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Fetraf), na tarde de hoje, a presidente Dilma Rousseff reiterou, como havia afirmado mais cedo, que não vai anistiar desmatamento. Sobre a prorrogação do decreto assinado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que pune os produtores rurais que não registraram a reserva legal em seus imóveis, a presidente não vai discutir o tema até que se chegue perto do prazo de sua expiração. O decreto vence em 11 de junho.