Dilma visitará assentamento rural no interior do Paraná Depois de visitar feira rural Show Rural Coopavel na manhã desta segunda-feira em Cascavel (PR), a presidente Dilma Rousseff deve visitar um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-terra (MST) na cidade de Arapongas, interior do Estado, no início da tarde. É previsto que Dilma esteja acompanhada de seus ministros paranaenses Gleisi Hoffmann (Casa Civil), pré-candidata ao governo do Estado; e Gilberto Carvalho(Secretaria Geral da Presidência). O governador do Paraná, Beto Richa, além de deputados, prefeitos e vereadores.