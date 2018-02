Dilma visita obras de terminal de Transportes em Recife

Esta é uma das obras de mobilidade programadas para a Copa do Mundo de 2014. A presidente caminhou pelas instalações à tarde, entrou em um dos veículos que atenderão os passageiros e cumprimentou funcionários. A obra teve início em dezembro de 2011 e custou R$ 15,8 milhões, segundo o governo federal. Além das instalações inauguradas nesta sexta-feira, ainda estão previstas outras duas plataformas de embarque e desembarque para ônibus convencionais e BRTs.

Mais cedo, Dilma fez a abertura ao tráfego da Pista Oeste do Corredor Via Mangue, também em Recife. Ainda nesta sexta-feira, a presidente participa da formatura de alunos do Pronatec e do encontro estadual do Partido dos Trabalhadores, que também contará com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.