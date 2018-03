Dilma visita José Alencar no Sírio-Libanês, em SP A presidente Dilma Rousseff chegou às 11h45 desta manhã ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para visitar o ex-vice-presidente José Alencar. Dilma desembarcou no prédio de um helicóptero, acompanhada do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. De acordo com a assessoria de imprensa da Presidência, Dilma não deve dar entrevistas.