Dilma visita hoje projeto do São Francisco, no Nordeste A presidente Dilma Rousseff inicia hoje uma viagem de dois dias ao Nordeste para visitar as obras do projeto de integração do Rio São Francisco e da Ferrovia Transnordestina. Ela desembarca em Paulo Afonso, na Bahia, de onde seguirá para Floresta, em Pernambuco, para visita ao Mirante do lote 13. O Projeto de Integração do Rio São Francisco tem como objetivo garantir, em 2025, o abastecimento de água a quase 12 milhões de habitantes de 390 municípios do agreste e do sertão dos estados de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte.