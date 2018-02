Dilma visita Assembleia de Deus nesta segunda em São Paulo

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, visita nesta segunda-feira, 5, a Igreja Assembleia de Deus, no bairro Belenzinho, em São Paulo. Candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sucessão de 2010, Dilma estará com os evangélicos a partir das 19h.

Não é a primeira vez que a ministra participa de um evento com religiosos. Há cerca de um mês, ela esteve em um evento, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que contou com a participação de representantes das principais igrejas evangélicas do País.

Na manhã desta segunda, a ministra participou em Londrina, no norte do Paraná, da liberação de cerca de R$ 92 milhões para a construção de 2.156 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida.