TÂNIA MONTEIRO, Estadão Conteúdo 26 Agosto 2014 | 13h48

A presidente Dilma Rousseff visita amanhã (27), às 11h, o restaurante popular Cidadão Getúlio Vargas, na zona oeste do Rio de Janeiro. Candidata à reeleição pelo PT, a presidente tinha agendado essa visita para duas semanas atrás. Mas, em razão da morte do presidenciável Eduardo Campos (PSB) no último dia 13, todos os compromissos da agenda de Dilma foram cancelados na ocasião.