Dilma visita a Rnest e comemora obra com trabalhadores A presidente Dilma Rousseff afirmou, nesta terça-feira, 17, durante um rápido pronunciamento aos trabalhadores da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Complexo Portuário de Suape, em Ipojuca (PE), que o governo federal voltou a investir no refino de petróleo e que "com essa (obra) estamos dando mais um passo para que o País seja um grande produtor e transformador de petróleo", afirmou.