Dilma viaja amanhã para participar de funeral de Campos A presidente Dilma Rousseff deve sair de Brasília neste domingo (17), às 10 horas, para participar das cerimônias fúnebres de Eduardo Campos no Recife. O horário exato da viagem da presidente neste domingo, no entanto, depende da confirmação do horário do funeral. Campos, que era o candidato do PSB à Presidência da República, morreu na última quarta-feira (13) em acidente aéreo em Santos, no litoral paulista.