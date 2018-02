Dilma viaja a Nova York para premiação de Meirelles Sem repercussão na imprensa norte-americana, a pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, desembarca hoje em Nova York para uma visita de dois dias. A agenda de Dilma prevê, na noite de hoje, a participação no jantar da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos que premiará as personalidades do ano no Hotel Waldorf Astoria. Os escolhidos foram o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, e Jeffrey Robert Immelt, CEO da General Electric.