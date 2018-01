Dilma viaja à Bahia para retiro de fim de ano

Brasília - A presidente Dilma Rousseff deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero rumo à Base Aérea de Brasília, de onde segue para Salvador (BA). Dilma embarcou na tarde desta quinta-feira, 26, com a filha Paula e o neto Gabriel, que haviam chegado a Brasília no último sábado (21) para passar o Natal.

A presidente passará a virada de ano na Base Naval de Aratu (BA), longe do assédio da imprensa. A previsão é que ela retorne a Brasília depois de dez dias de descanso, entre 5 e 6 de janeiro.

Na base de Aratu, que fica no subúrbio de Salvador, Dilma tem total privacidade na praia de Inema, de acesso restrito aos militares. Ela fica hospedada em uma casa que costuma receber presidentes da República nos períodos de férias. No fim de 2011, primeiro ano do mandato de Dilma, a residência foi reformada e novos móveis e eletrônicos foram instalados.

Só é possível acompanhar a movimentação da presidente a 2 km do local. Fotógrafos e cinegrafistas costumam ficar em um píer montado pela Prefeitura de Salvador na praia vizinha de São Tomé de Paripe aguardando a aparição da presidente.

Na passagem de 2012 para 2013, Dilma esteve no local acompanhada da mãe, Dilma Jane, da filha, Paula, do neto, Gabriel, e do genro, Rafael Covolo. Ela ficou a maior parte do tempo descansando na casa, mas também recebeu o governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), com quem passeou por três horas pelas ilhas da Baía de Todos os Santos a bordo da lancha Amazônia Azul.

A Marinha geralmente reforça em 30% o efetivo de segurança quando recebe a presidente e seus familiares. No entorno, a segurança é feita por agentes da Presidência em lanchas e jet-skis.

Pela localização reservada, a praia de Inema, a cerca de 40 km da capital da Bahia, também serviu de refúgio para Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva quando ocupavam o Planalto. Em 2010, Lula foi fotografado ali carregando uma caixa de isopor na cabeça.

Além do recesso de final de ano, Dilma prefere descansar na base de Aratu durante o feriado de Carnaval. Em 2013, a presidente sofreu uma fissura no dedão do pé direito assim que chegou ao local. Ela tropeçou na escada da casa na base e precisou imobilizar o pé com uma bota ortopédica, que ela teve de usar pelas duas semanas seguintes.

A presença de Dilma provoca contratempos no cotidiano dos trabalhadores que precisam ir do continente à Ilha da Maré, na Baía de Todos os Santos. Por causa das restrições ao movimento na frente da praia de Inema, pela Capitania dos Portos - para garantir a privacidade da presidente -, os barcos que fazem a travessia gastam entre 5 e 10 minutos a mais no trajeto. Também fica proibido o tráfego de barcos à noite, o que impede a viagem de passageiros que voltam para casa, na ilha, após a jornada de trabalho em Salvador.