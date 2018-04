Dilma veta negociação em troca da DRU no Senado

No Senado, há pressão para votar o projeto que regulamenta a Emenda 29 em troca de aprovar a DRU. Esse acordo permitiria a votação sem sustos para o governo. Setores no Senado querem restituir a proposta que obriga o governo a gastar 10% das receitas na área de saúde, contrariando o governo. O projeto aprovado pela Câmara estabelece que caberá à União destinar à Saúde o que gastou no ano anterior, mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB). Os Estados devem destinar 12% e os municípios, 15% das receitas.

Na reunião da coordenação política com a presidente, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), apresentou um cronograma de votação no qual será possível concluir a votação da DRU em segundo e último turno no dia 22 de dezembro, véspera do recesso parlamentar.