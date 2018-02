Dilma venceria no segundo turno, aponta CNI/Ibope Pesquisa CNI/Ibope divulgada há pouco mostra que a presidente Dilma Rousseff (PT) venceria as eleições em um eventual segundo turno. Segundo o levantamento, quando o oponente de Dilma é Aécio Neves (PSDB), a presidente soma 43% das intenções de voto, contra 30% do tucano. Nesse cenário, brancos e nulos somam 19%, e indecisos, 8%.