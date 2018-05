Dilma venceria Aécio e Campos no 2º turno, diz CNT/MDA A presidente Dilma Rousseff venceria o senador tucano Aécio Neves e o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), no segundo turno, caso as eleições fossem hoje. No entanto, a margem de vantagem de Dilma em relação a seus principais adversários diminuiu em comparação com fevereiro deste ano, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), realizada em parceria com a MDA e divulgada nesta terça-feira, 29.