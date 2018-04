Dilma venceria adversários no 2º turno, diz pesquisa Pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta tarde mostra que a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, venceria um eventual segundo turno contra o tucano José Serra. Segundo o levantamento, Dilma tem 45% das intenções de voto, contra 38% do ex-governador paulista. Na pesquisa feita em março, o cenário era inverso. Serra venceria, com 44% da preferência, ante 39% de Dilma.