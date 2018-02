Dilma vê saúde fiscal do País 'bastante robusta' Um dia depois de participar da abertura de Congresso da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a presidente Dilma Rousseff comentou a situação tributária do País em entrevista a rádios de Campinas. Dilma se queixou dos que, segundo ela, reclamam tanto da alta carga tributária quanto das desonerações feitas nos últimos anos. Ela garantiu que o Brasil tem a saúde fiscal "bastante robusta" e que as desonerações feitas eram necessárias.