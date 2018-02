Dilma vai viajar para China em abril, informa Patriota O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, confirmou hoje que a presidente Dilma Rousseff (PT) vai viajar no dia 16 de fevereiro para Lima (Peru), onde participará da Cúpula América do Sul e Países Árabes. No dia 13 de abril, a presidente vai para a China, onde terá uma reunião bilateral com o governo chinês e participará da Cúpula dos Brics - bloco de países em desenvolvimento que reúne Brasil, Rússia, Índia e China.