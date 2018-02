Dilma vai tratar da espionagem dos EUA na ONU A presidente Dilma Rousseff revelou a dois jornais do Rio Grande do Sul que vai abordar a questão da espionagem norte-americana no Brasil e da neutralidade da internet durante a abertura da Assembleia das Nações Unidas, na semana que vem, em Nova York. A entrevista foi dada a jornalistas do Correio do Povo e Zero Hora, nesta segunda-feira, 16, em uma sala do aeroporto de Porto Alegre, pouco antes do embarque para Brasília. Dilma esteve na capital gaúcha para assinar os contratos de construção das plataformas P-75 e P-77 nos estaleiros da cidade do Rio Grande, na zona sul do Estado. A presidente não antecipou, no entanto, os detalhes do discurso.