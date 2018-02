Dilma vai se reunir com todos os aliados, garante Cardozo

BRASÍLIA - A presidente eleita, Dilma Rousseff, vai se reunir com todos os partidos aliados, disse nesta terça-feira, 2, o secretário-geral do PT, José Eduardo Martins Cardozo (SP), ao chegar à residência da ex-ministra-chefe da Casa Civil, em Brasília. Ele procurou por panos quentes no mal-estar gerado pela reunião de segunda-feira, 1º, da qual só participaram petistas. "Foi uma reunião informal", minimizou.

O primeiro encontro entre os dois maiores partidos que irão compor o governo Dilma acontecerá nesta terça, às 21 horas, na casa do presidente do PMDB e vice eleito, Michel Temer. O comandante da equipe transição de Dilma e presidente do PT, José Eduardo Dutra, representará o partido no jantar.

Nesta tarde, Dilma se reúne com os principais coordenadores da campanha para discutir a transição. Segundo o Martins Cardozo, não há motivo para descontentamento entre os aliados. "Mas, se houve, vamos esclarecer", disse.

Primeiros nomes. Na reunião de segunda-feira, realizada na casa de Dilma, no Lago Sul, um dos bairros nobres de Brasília, foram escolhidos os primeiros nomes da equipe de transição, que será comandada por Dutra e pelo ex-ministro Antonio Palocci.

Além de Palocci, Dutra e Cardozo, participaram da reunião Alessandro Teixeira, da Agência Brasileira de Promoção de Importações e Investimentos (Apex), cotado para ser ministro da Micro e Pequena Empresa, Giles Azevedo, que pode vir a ser o chefe de gabinete da presidente, o ex-prefeito de Beleo Horizonte Fernando Pimentel e Clara Ant, que foi secretária particular do presidente Lula e participou da coordenação da campanha de Dilma.

Está previsto uma nova reunião da equipe de transição na sexta-feira, 5, sem a presença da presidente eleita, que pretende tirar um curto período de férias até domingo.

Com informações de André Mascarenhas