Dilma vai se reunir com Obama em abril nos Estados Unidos

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff deve viajar para os Estados Unidos em abril e se encontrar com o presidente americano, Barack Obama, em Washington. A programação deve se estender por três dias: de 9 a 11 de abril.

Além de se encontrar com Obama, Dilma pode visitar Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) para tratar do "Ciência sem Fronteiras", programa do governo federal que concede bolsas em áreas de exatas para brasileiros estudarem no exterior, conforme informam fontes do Planalto.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a viagem aos Estados Unidos, Dilma retribui o gesto de Obama, que veio ao Brasil em março do ano passado.

Antes de ir à capital norte-americana, Dilma viaja para a Alemanha no início de março (dias 5 e 6), para participar da CeBIT 2012, feira de tecnologia que ocorre em Hannover. Está previsto também um encontro com a chanceler alemã, Angela Merkel.

De 28 a 30 de março, Dilma participa de cúpula dos Brics em Nova Délhi, na Índia.