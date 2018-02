Dilma vai se reunir com Clinton e Kirchner em Nova York A presidente Dilma Rousseff terá dois encontros nesta segunda-feira, em Nova York. A agenda desta segunda-feira foi alterada há pouco. Segundo informações da assessoria da presidência, às 17h (horário local - uma hora a menos que Brasília), Dilma terá uma reunião com o ex-presidente norte-americano Bill Clinton. Às 18h, terá encontro bilateral com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Os dois compromissos acontecerão no Hotel Saint Regis, onde a presidente Dilma está hospedada.