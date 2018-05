Dilma vai reunir Lula, deputados e ministros em café da manhã nesta quinta

BRASÍLIA - Para demonstrar força ante o processo de impeachment, a presidente Dilma Rousseff vai reunir deputados e ministros nesta quinta-feira, 14, para um café da manhã no Palácio da Alvorada. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também deve participar do encontro.

A ideia é que Dilma se envolva diretamente nas negociações com parlamentares nesta reta final. A votação que decidirá a admissibilidade ou não do processo na Câmara será votado no próximo domingo, 17.

Nesta quarta, Dilma já reuniu deputados no Palácio do Planalto para uma conversa. O encontro serviu para que fosse feito um balanço de quantos votos o governo ainda tem após partidos importantes como o PP e o PSD se declararem majoritariamente a favor do impeachment.

Após a debandada desses partidos, o Planalto calcula que perdeu “gordura” e que agora terá pouco mais de 200 votos no domingo. A estratégia, porém, vai ser intensificar o contato com deputados indecisos para conseguir aumentar essa vantagem.

Para que o processo seja aberto na Câmara, será necessário que 342 dos 513 deputados votem a favor do impeachment. O processo, então, segue para a apreciação no Senado.