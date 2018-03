Dilma vai inaugurar comitê central em Brasília no dia 13

Oficialmente, atribui-se a escolha do endereço à localização, já que o prédio funciona próximo à sede do diretório nacional do PT. Mas a escolha da data foi proposital: 13 é o número oficial do PT e o da candidata. São os algarismos que o eleitor terá de digitar na urna eletrônica para votar em Dilma.

Quanto ao endereço do comitê central de José Serra (PSDB), principal adversário de Dilma, o dirigente petista limitou-se a afirmar que "superstição não funciona em política". Ele minimizou a tragédia que marcou o Edifício Joelma, rebatizado de Praça da Bandeira, que pegou fogo em 1974. Foi um incêndio de grandes proporções, em que morreram 188 pessoas e mais de 300 saíram feridas.

No entanto, o presidenciável José Serra (PSDB) reverte o misticismo do endereço a seu favor. Lá ele instalou seu escritório de transição em 2004, quando estava prestes a assumir a Prefeitura de São Paulo. Dois anos depois, o comitê da vitoriosa campanha ao governo de São Paulo também funcionou lá. Em 2002, na campanha presidencial, o comitê eleitoral de Serra funcionou no endereço de um hotel que foi desativado. O prédio já havia experimentado diversas atividades e nunca fez sucesso. Depois da eleição em que Serra saiu derrotado, o edifício foi demolido e outra construção foi erguida no local.