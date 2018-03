Dilma vai hoje ao Uruguai após cancelar viagem 3 vezes A presidente Dilma Rousseff desembarca hoje na capital uruguaia pela primeira vez desde que tomou posse em janeiro. A visita será breve - de apenas cinco horas -, mas promete ser intensa. A ideia dos dois governos é acelerar obras de infraestrutura para "dinamizar" a integração, especialmente entre o norte do Uruguai e o a região meridional do Rio Grande do Sul.