Dilma vai depor na 3ª na ação judicial sobre mensalão A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, prestará depoimento no próximo dia 20 de outubro no processo judicial que apura o esquema do mensalão. Dilma foi indicada como testemunha de defesa do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e do ex-líder do PP José Janene. Além dela, outras autoridades foram arroladas como testemunhas no caso, entre elas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente, José Alencar.