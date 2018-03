Dilma vai crescer ainda mais nas pesquisas, diz Lula

No entanto, Lula destacou que o "jogo está só começando". "A performance de Dilma está boa, mas o jogo não está definido. Não se trata de alguém vencer ou não. É cedo para isso. O jogo não está jogado. Não se sabe qual a escalação dos times ainda", disse.

Questionado se os resultados das últimas pesquisas eleitorais poderia afugentar o candidato da oposição, o governador paulista José Serra (PSDB), Lula respondeu: "É uma grande bobagem pensar que uma pesquisa deixa um candidato com medo, com oito meses antes da eleição. O jogo está começando e o jogo está bom. Há um certo equilíbrio. Não é como o Santos fez com o Corinthians no domingo", afirmou ele, em referência à vitória do time da baixada santista no fim de semana, pelo Campeonato Paulista.

"Ninguém consegue fazer presidente por antecipação. A eleição terá seu resultado somente no dia da eleição, antes disso, é bobagem." Lula enfatizou que ainda é cedo para fazer qualquer avaliação sobre as eleições de 2010. "Não houve sequer convenções dos partidos. A campanha vai começar de verdade quando começar a propaganda de TV", afirmou.

Questionado sobre o fato de Dilma e Serra estarem juntos em cerimônia de ontem em São Paulo, ele disse que isso é um "fato inusitado na conquista da democracia". "As pessoas que são candidatas e oponentes não se veem mais como inimigas como antigamente. Se tratam como brasileiros civilizados que disputam o mesmo cargo."