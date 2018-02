Dilma vai consolidar relação Brasil-Irã, diz Ahmadinejad O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, elogiou hoje a eleição de Dilma Rousseff (PT) como a primeira mulher presidente do Brasil, dizendo que a vitória dela irá impulsionar o "vistoso progresso" nos laços entre os dois países. "A relação entre o Irã e o Brasil, nos últimos anos, desfrutou de um vistoso progresso, o qual eu estou seguro continuará e será consolidado sob a sua liderança", disse Ahmadinejad a Dilma, segundo a agência de notícias Irna do governo iraniano.