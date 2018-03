Dilma vai assistir jogo do Brasil com Lula

Dilma tem mostrado gosto especial pelo futebol, em parte por orientação de seus coordenadores de campanha e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e em parte porque gosta do esporte. Ela é torcedora do Internacional de Porto Alegre. Para o jogo Brasil e Holanda, ela palpitou 2 a 0, com viés de 3 a 0.

Dilma assistiu a primeira partida do Brasil pela Copa do Mundo, contra a Coreia do Norte, no Cabaré Selvagem, em Paris, no dia 15, para onde viajou logo depois da convenção que a escolheu candidata à sucessão de Lula pelo PT. O segundo jogo, contra a Costa do Marfim, ela só conseguiu ver o segundo tempo, pois acabara de chegar da viagem à Europa. O terceiro, contra Portugal, e o jogo das oitavas de final, contra o Chile, ela viu em casa.