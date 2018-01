Dilma vai ao velório do governador Marcelo Déda A presidente Dilma Rousseff vai ao velório do governador licenciado de Sergipe, Marcelo Déda (PT), que morreu nesta madrugada em São Paulo, vítima de câncer no estômago. Segundo assessores do Planalto, o horário da viagem de Dilma ainda não foi definido, depende de quando o corpo de Déda será levado de São Paulo para Sergipe. Mas, a princípio, a presidente deve viajar depois da solenidade de assinatura do contrato do Campo de Libra, com início marcado para as 11 horas.