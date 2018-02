Dilma vai anunciar Tombini como presidente do Banco Central

O novo presidente do Banco Central no governo Dilma Rousseff será Alexandre Tombini, atual diretor de Normas da instituição, segundo informou uma fonte do governo. O anúncio deverá ser feito nesta quarta-feira, 24, pela presidente eleita, após conversa com o atual presidente do BC, Henrique Meirelles, o que pode ocorrer ainda na noite desta terça-feira, 23.

Dilma também deve anunciar amanhã a escolhida para ocupar o ministério do Planejamento: Miriam Belchior, que hoje é a coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Além desses dois nomes, Dilma oficializará a manutenção de Guido Mantega à frente do ministério da Fazenda. Com isso, ela anuncia os principais nomes da equipe econômica.