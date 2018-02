Dilma vai a velório de Itamar em BH na segunda-feira A presidente Dilma Rousseff irá ao velório do ex-presidente da República e senador Itamar Franco (PPS-MG) na segunda-feira em Belo Horizonte, conforme informou hoje a assessoria do Palácio do Planalto. O velório na capital mineira acontecerá no Palácio da Liberdade, sede do governo de Minas Gerais. Antes disso, porém, amanhã, Itamar será velado em Juiz de Fora (MG), na Câmara Municipal.