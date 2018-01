Dilma vai à TV, mas não sobe, indica Vox Populi

É a primeira pesquisa feita após o programa partidário do PT, exibido no dia 10 em rede de rádio e TV e centrado nas figuras de Dilma e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O desempenho da petista não variou em relação a outro levantamento do Vox Populi, feito dias antes de o PT ocupar o horário nobre da televisão por 10 minutos.

Para o sociólogo Marcos Coimbra, presidente do instituto, pesquisas, a estabilidade de Dilma mostra que a candidatura "tem problemas". "O ano termina com boas notícias para o presidente Lula, mas sua candidata não cresce."

De acordo com o Vox Populi, 69% dos eleitores veem o desempenho do presidente como positivo. Mas a desinformação impede que seu potencial como cabo eleitoral seja medido: 45% dos entrevistados nem sabem que Dilma é sua preferida na sucessão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.