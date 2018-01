Dilma se encontra com Lula em SP nesta sexta

Brasília - A presidente Dilma Rousseff vai na tarde desta sexta-feira, 12, a São Paulo, onde deve se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast. O encontro deve ser reservado.

Esta será a primeira vez que Dilma se encontra com Lula depois da série de denúncias envolvendo o ex-presidente. Conforme reportagem do Estado de hoje, PT e Palácio do Planalto aguardam uma resposta de Lula sobre o sítio usado por ele em Atibaia, alvo de inquérito da Operação Lava Jato, para traçar uma estratégia de defesa do petista.

Hoje, o ex-presidente está reunido desde às 10 horas, na capital paulista, com integrantes do conselho do Instituto Lula. Além da diretoria, o conselho, que tem amigos e aliados do ex-presidente, conta ao todo com 36 integrantes. A reunião estava marcada desde o ano passado para tratar do planejamento do Instituto para 2016. Há expectativa, no entanto, que a defesa de Lula nas investigações também esteja na pauta do encontro.