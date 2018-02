Dilma vai à reunião do Mercosul em dezembro Depois de desistir de ir hoje à reunião da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), que ocorre em Georgetown, na Guiana, a presidente eleita, Dilma Rousseff, vai participar de um encontro do Mercosul, em Foz de Iguaçu (PR), no dia 16 de dezembro. Dilma desistiu de ir à Unasul sob a justificativa de que os chefes de Estado participantes do encontro são praticamente os mesmos do evento do Mercosul.