Dilma vai a NY para homenagem a Meirelles

Cristão novo no PMDB, Meirelles era o nome preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o vice da chapa. No entanto, o PMDB não abriu mão de indicar para a vaga o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (SP).

Dilma aproveitará a viagem a Nova York para se encontrar com banqueiros e investidores, no dia 21. A viagem da ex-ministra da Casa Civil ocorre justamente na esteira das críticas do pré-candidato do PSDB, José Serra, ao BC. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.