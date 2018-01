Dilma vai à China e quer ampliar exportações brasileiras

Dilma deverá chegar a Pequim na manhã do dia 11, depois de uma escala em um país que ainda não foi definido pelo Planalto. No dia 12, ela participará de um encontro de ciência, tecnologia e inovação e à tarde terá uma reunião com o presidente da China, Hu Jintao. À noite, Jintao oferece um jantar à presidente brasileira.

No dia 13, Dilma terá encontros com o presidente da Assembleia Chinesa, Wu Bangguo, e o primeiro-ministro Wen Jiabao. No dia seguinte, em Sâmia, ela participará de reuniões de chefes de Estado do Bric, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia e China. No dia 14, ela estará num fórum econômico em Boau.

A presidente termina sua viagem à China em Xian, cidade famosa pelos soldados de terracota. Lá ela visitará um centro tecnológico de pesquisa e desenvolvimento. O retorno à Brasília deve ocorrer no dia 17 ou 18. Não foi divulgado se a presidente fará passeios turísticos no País.