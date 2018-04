Dilma vai a celebração de Natal de 'catadores' A presidente Dilma Rousseff embarca nesta manhã para São Paulo, onde participa hoje da celebração de Natal com catadores de materiais recicláveis e da população em situação de rua. A cerimônia acontece na quadra do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. A previsão é de que Dilma, às 11 horas, visite a exposição de objetos em material reciclado e que a celebração de Natal comece às 11h30.