Dilma vai a BH para cerimônia fúnebre de Itamar Franco A presidente Dilma Rousseff vai a Belo Horizonte (MG) nesta manhã para a cerimônia fúnebre do ex-presidente Itamar Franco. Por conta da viagem, a agenda da presidente será alterada. Estava prevista para a manhã de hoje a reunião de coordenação, com a presença do novo líder do governo no Congresso Nacional, Mendes Ribeiro (PMDB-RS). O encontro deve ser adiado para a tarde. A agenda previa ainda despacho com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.