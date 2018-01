Dilma usa redes sociais para desejar Feliz Natal aos brasileiros

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff usou a rede social Twitter na manhã desta quarta-feira para desejar Feliz Natal aos brasileiros. "Desejo, do fundo do coração, um Feliz Natal para todas as famílias brasileiras!", diz o texto da presidente. Em seguida, deseja "um forte abraço de Feliz Natal" para "os amigos da CUFA", a Central Única das Favelas, ONG Carioca.

A presidente passa o Natal com a Família no Palácio da Alvorada e, na quinta, possivelmente na hora do almoço, embarca para a base naval de Aratu, na Bahia, onde deve ficar até o dia 30.

Apesar de em sua agenda constar que a presidente não tem compromissos oficiais nesta véspera de Natal, Dilma chegou ao Palácio no Planalto no final da manhã. Sua assessoria não informou se houve alguma mudança de agenda.