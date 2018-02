Dilma troca titulares de Agricultura, Trabalho e Aviação Civil

O deputado federal Antônio Andrade (PMDB-MG) substituirá o também peemedebista Mendes Ribeiro à frente do Ministério da Agricultura.

O secretário-geral do PDT, Manoel Dias, ficará no lugar do também pedetista Brizola Neto no Trabalho, e o atual ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o peemedebista Moreira Franco, deixará o cargo para assumir a Secretaria de Aviação Civil, até então ocupada por Wagner Bittencourt, um técnico do setor.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)