Dilma: transferência de renda reduziu conflito por terra A ministra-chefe da Casa Civil e pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, afirmou hoje, em reunião com criadores de gado zebu em Uberaba (MG), que o atual governo "alterou as condições de conflito pela terra no Brasil". Segundo a ministra, a redução dos conflitos no campo ocorreu por meio de uma política de transferência de renda aos setores mais carentes da sociedade, com ações específicas para a agricultura familiar no País.