Dilma transfere 'Conselhão' para Moreira Franco A presidente Dilma Rousseff transferiu o comando da Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) da Secretaria de Relações Institucionais para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. A transferência ocorre exatamente no dia da primeira reunião do chamado "Conselhão" no governo Dilma. Com a transferência, a secretaria do CDES passa para o comando do ministro Moreira Franco, que tinha imposto essa medida como condição para assumir o cargo. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União.