Dilma trabalha apesar de pneumonia, afirma Temer

SÃO PAULO - O vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), disse nesta sexta-feira, 6, que a presidente Dilma Rousseff já está trabalhando normalmente, mesmo se recuperando de uma pneumonia. Para Temer, a gripe que se agravou é um sinal de que a presidente trabalha muito. "Certamente a gripe vem do excesso de trabalho, mas isso é superável", afirmou o vice-presidente, após palestra sobre reforma política em evento organizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), na capital paulista.

De acordo com Temer, Dilma está despachando normalmente e não passou "nem um dia" sem trabalhar. Ele informou, ainda, que a presidente está bem e que o episódio tem de ser encarado com naturalidade. "Eu mesmo, quando voltei de Roma, voltei gripado. Isso não é nada preocupante", disse, numa referência à sua participação na cerimônia de beatificação do Papa João Paulo II, no último domingo, no Vaticano.