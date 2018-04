Dilma: 'Todo bom programa foi acusado de eleitoreiro'

Em rápida conversa com jornalistas, Dilma disse que a acusação de que o programa é eleitoreiro é uma repetição do que ocorreu nos lançamentos dos programas Bolsa Família, Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e Territórios da Cidadania. "Sempre que o governo faz um programa para beneficiar a população, tem esta reação", disse. O pacote lançado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva custará R$ 34 bilhões. O programa vai construir 1 milhão de moradias para famílias com renda de até 10 salários mínimos.